Il Vittoria vince sul Priolo e resta in vetta. 4 a 0

Netto successo del Vittoria in casa contro il Priolo. I biancorossi battono i siracusani grazie alle reti in ordine di De Vivo, Cannarozzi, Diow e Morra su rigore. Una partita incanalata sui binari della vittoria nel primo tempo, dove i padroni di casa passano in vantaggio prima di raddoppiare e chiudere definitivamente l’incontro nella ripresa.

La reazione del Priolo non arriva e per il Vittoria è strada facile. Girone di andata che si chiude dunque al primo posto in classifica – conquistato una settimana fa – e con l’Avola (3-0 in casa al Canicattini) secondo a un punto. Sì tornerà in campo il prossimo 7 gennaio contro il Misterbianco per la prima di ritorno in campionato. Foto di Vincenzo Russo