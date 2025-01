Il Vittoria vince in trasferta contro il Palazzolo. Classifica invariata in Eccellenza, girone B

di Francesca Cabibbo – Successo esterno del Vittoria contro il Palazzolo. La squadra allenata da Renato Mancini espugna lo stadio Scrofani Salustro di Palazzolo Acreide e conquista tre punti importanti per la classifica del campionato di Eccellenza, girone B.

Eppure la partita si era messa male per il Vittoria che al 21’ aveva subito il gol del vantaggio dei padroni di casa messa a segno da Mustafaraj. Ma il Vittoria non si è perso d’0animo ha reagito e ha continuato a tenere le redini della partita raggiungendo il pareggio prima del duplice fischio, a conclusione del primo tempo con Neves Diogo, uno dei nuovi innesti biancorossi.

Da quel momento il Vittoria ha cercato di contenere i tentativi di reazione del Palazzolo ed è riuscito a violare ancora la porta gialloverde al 16’ del secondo tempo, ancora con l’ottimo Diogo, autore di una doppietta personale. Nella terza giornata del girone di ritorno vincono tutte le squadre di testa e la classifica rimane invariata. Il Milazzo che ha battuto il Rosmarino resta in testa alla classifica con 41 punti, segue il Modica che ha battuta la Jonica, don 38 e il Vittoria con 36. A quota 35 si trova il Real Avola.

Il Vittoria guida anche la classifica dei mercatori del girone, grazie ai 12 gol (di cui due su rigore) realizzati dal capocannoniere Dos Santos. A pari merito anche un giocatore del Palazzolo, Torres.

Il campionato è ancora apertissimo, con il lotto delle squadre di testa che si contenderà fino alla fine il successo finale.



