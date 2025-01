Il Vittoria sconfitto dalla Nebros. Il 2025 regala le prime amarezze

Inizia male il 2025 per il Vittoria battuto a Gliaca di Piraneo nella gara contro la Nebros. La squadra allenata da renato Mancini ha giocato una buona partita, ma è stata penalizzata da alcuni errori in fase difensiva.

Uno svarione difensivo – o meglio un disimpegno errato di un difensore – ha permesso alla Nebros di passare in vantaggio a pochi minuti dal duplice fischio di conclusione del primo tempo. De Gaetano ha trafitto Cirnigliaro, realizzando il gol che inasp’0ettatamnente ha portato in vantaggio i padroni di casa. E la Nebros è riuscita a raddoppiare pochi secondi dopo l’avvio del secondo tempo, quando la squadra stava ancora schierandosi in campo, ancora con De Gaetano. Il due a zero non ha scoraggiato il Vittoria che ha provato a reagire. La squadra ospite è riuscita a confezionare numerose occasioni di gol, ma la palla non è finita dentro. Solo su calcio di rigore il Vittoria trova oil gol con il neo acquisto Dos Santos. L’attaccante ha cercato ancora più volte la via del gol, ma senza fortuna. Il risultato non è cambiato.

Il Vittoria viene raggiunto al terzo posto dall’Avola che, a sua volta, non è riuscito ad andare oltre il pareggio. La classifica si allunga e delinea i nuovi rapporti di forza con Milazzo e Modica che provano a prendere il largo e che guidano la classifica rispettivamente con 37 e 35 puniti. Vittoria e Real Avola nel hanno trenta. La Nebros, che ha fatto molto bene nelle ultime giornate, si fa sotto e si trova a quota 28.

Domenica prossima il Vittoria ospita il Real Siracusa, squadra che lotta per evitare la retrocessione. Non sarà una gara facile.

Il presidente Pinnolo: “Abbiamo giocato bene, condannati dagli errori difensivi”

Nonostante la sconfitta i programmi e gli obiettivi del Vittoria non mutano. “Siamo partiti per disputare in buon campionato e cercare di lottare alla pari con le grandi – commenta il presidente Vittorio Pinnolo – siamo ancora lì e lotteremo fino alla fine. Questo campionato è molto equilibrato, ogni settimana qualcosa muta nella classifica. Sarà probabilmente fino alla fine un campionato con tanta suspence e tanta incertezza”. Per quanto riguarda la partita, Pinnolo non ha nascosto i rimpianti. “Se il primo tempo si fosse chiuso in vantaggio per noi sarebbe stato giusto – spiega – purtroppo abbiamo subito un gol su nostro errore difensivo. La responsabilità è nostra. Ma questa squadra gioca bene e può dare ancora tanto a questo campionato. Noi punteremo a fare il massimo, alla fine faremo i bilanci”.

© Riproduzione riservata