Il Vittoria Calcio vola in Eccellenza

La squadra di mister Rufini trionfa nel Girone D di Promozione e vola in Eccellenza, raggiungendo un traguardo storico, espugnando il campo del Vizzini con il risultato di 0-2. La doppietta del bomber Morra ha contribuito in modo determinante a questa importante vittoria, che ha visto anche la contemporanea sconfitta della vice capolista Città di Avola per 3-1 contro il Megara 1908.



Con questi risultati, i biancorossi del Presidente Toti Miccoli conquistano la vetta del Girone D di Promozione, raggiungendo quota 64 punti in classifica. L’impresa si è compiuta anche grazie al distacco di otto punti dalla diretta inseguitrice, ferma a quota 56 punti, a due giornate dalla fine del campionato.

Il cammino trionfale della squadra è testimoniato da un rendimento impeccabile: 20 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta in ventiquattro giornate disputate finora. Questo straordinario risultato è il frutto del grande lavoro di tutto lo staff e dell’impegno dell’intero organico.



L’ultima scalata dei biancorossi risale al campionato 1996-97, ben 28 anni fa, con Loreno Cassia in panchina, quando è stata riconquistata la Serie D. La squadra ha vinto il proprio girone e ha bissato il successo nella Coppa Italia regionale dell’anno precedente, ottenendo una vittoria contro l’A.S.D. Mazara Calcio per 1-0 ad Agrigento con un gol di Paolo Rametta, centrando così l’accoppiata campionato e coppa.

Ma non è solo sul campo che i biancorossi hanno lasciato il segno. Il supporto straordinario dei tifosi ha contribuito a creare un clima di entusiasmo senza precedenti. Lo dimostra la straordinaria affluenza di 3871 spettatori nel match di domenica scorsa contro il Città di Avola, un numero impressionante per una partita di Promozione. Questi successi non solo sottolineano la supremazia della squadra sul campo, ma anche la capacità di coinvolgere e emozionare la propria tifoseria. Senza dubbio, possiamo parlare di una stagione quasi perfetta per la squadra di mister Rufini, in attesa delle prossime partite di coppa Italia.

© Riproduzione riservata