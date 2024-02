Il Vittoria Calcio si prepara alla sfida contro il Frigintini

Lo staff tecnico guidato da Mister Rufini sta mettendo tutto il proprio impegno nei preparativi per l’importante gara di domenica prossima contro il Frigintini. Vittorio Pinnolo, Vice Presidente del FC Vittortia ASD, ha condiviso alcune anticipazioni sulle prossime sfide: “Stiamo lavorando intensamente per affrontare una squadra di alto livello, conosciuta per il suo gioco di qualità e guidata da un tecnico esperto. L’incontro della partita d’andata ci ha fornito spunti importanti, e ora ci stiamo concentrando su come tradurre queste lezioni in una prestazione vincente.”

“Siamo consapevoli che da domenica prossima fino alla fine del campionato, ogni partita sarà come una finale, con la stessa importanza degli incontri della Coppa Italia. La nostra squadra è pronta per questo periodo cruciale, e ogni membro è focalizzato sull’obiettivo comune di ottenere risultati positivi.”

Il calendario fitto di appuntamenti non spaventa la squadra, ma al contrario alimenta la determinazione a dare il massimo in ogni occasione. “Affronteremo ogni sfida con impegno e concentrazione, mantenendo alta l’intensità durante gli allenamenti per essere pronti a dare il massimo in campo. L’unità e lo spirito di squadra saranno fondamentali per superare le avversità che incontreremo lungo il percorso.”

La tifoseria è invitata a sostenere la squadra con entusiasmo e passione, rendendo ogni partita un’occasione speciale per l’intera Vittoria.

