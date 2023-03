Il Vittoria Calcio si prepara alla sfida con l’Atletico Catania

Sarà l’Atletico Catania l’avversario della penultima giornata di campionato di Promozione, l’ultima che il Vittoria giocherà in casa per la stagione regolare. Si tratta sempre di una gara di cartello contro una squadra che lotta per la promozione in Eccellenza. A due giornate dalla fine della stagione, qualcosa ancora potrebbe cambiare. La sconfitta di domenica scorsa a Frigintini pesa molto nell’economia della classifica del Vittoria, ma nulla è perduto.



Per la sfida di domenica pomeriggio, sarà importante l’apporto della tifoseria che per tutta la stagione è stata sempre presente allo stadio ad incitare i giocatori, ma anche per vivere un pomeriggio di sport e socialità. Un traguardo importante per la città di Vittoria, che ha potuto riabbracciare la propria squadra del cuore con tanto entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che si chiede anche per la partita di congedo contro gli etnei dell’Atletico Catania. Sarà lo stesso una festa dello sport e un pomeriggio che la società vuole dedicare a chi ha voluto dare il proprio contributo in termini di presenza allo stadio. Altro obiettivo raggiunto da questa dirigenza, l’apertura del ‘Gianni Cosimo’ per le manifestazioni sportive.

Apertura ottenuta grazie ad un contribuito della società FC Vittoria ASD e anche grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Vittoria che ha sempre dimostrato grande interesse alla riapertura della struttura sportiva. Subito dopo la chiusura della stagione, compresi i play off, la società incontrerà l’Amministrazione Comunale per discutere del futuro dello stadio e del terreno di gioco.

Intanto per domenica prossima l’appello è di tornare allo stadio a tifare i colori biancorossi. Fischio d’inizio alle ore 16.00. Torna l’ora legale, con le lancette dell’orologio che dovranno essere spostate in avanti di un’ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo.