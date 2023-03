Il Vittoria Calcio ottiene la riduzione della squalifica del campo a una sola giornata. Parzialmente accolto il ricorso

Parzialmente accolto il ricorso presentato dal FC Vittoria ASD in merito ai fatti accaduti durante e dopo la partita del campionato di Promozione girone D, giocata contro il Motta il 26 febbraio scorso. Il Giudice sportivo aveva disposto due giornate di squalifica al campo (porte chiuse), l’ammenda di 1.000 euro e la squalifica del Presidente Toti Miccoli fino al 30 giugno. La società biancorossa, con il suo legale, si è subito attivata per fare chiarezza sull’accaduto, fornendo importanti prove. L’Avvocato Marco Greco ha riportato la vicenda nell’alveo dei fatti realmente accaduti.



“La giustizia sportiva ha riconosciuto la bontà delle nostre osservazioni e per questo ringrazio il Presidente della Corte Sportiva per la sensibilità dimostrata”, le parole dell’Avvocato Greco.

Alla luce di questo, il Vittoria ha ottenuto la riduzione della squalifica del campo da due ad una giornata (già scontata); riduzione della squalifica al Presidente fino al 30 aprile e confermata l’ammenda a 1.000 euro.

Soddisfatto il Presidente Toti Miccoli per la riduzione delle squalifiche, a conferma del fatto che buona parte del referto arbitrale non riportava i reali fatti accaduti.



“Sono contento come uomo e come tesserato del Vittoria – dichiara il Presidente del Vittoria Toti Miccoli – per il risultato ottenuto dal nostro legale, perché riporta i fatti nella loro interezza ed equilibrio. E’ fondamentale avere un rapporto schietto e diretto con la terna arbitrale, senza che la stessa si possa riservare la possibilità di scrivere fatti senza il giusto riscontro. Nella vita si può sbagliare ma sempre in buona fede e nel pieno rispetto dell’operato della terna arbitrale. È pur vero, però, che l’arbitro in campo rappresenta l’imparzialità e, pertanto, merita rispetto anche nei momenti più difficili di gestione della partita. Prendiamo questa decisione con il massimo della soddisfazione che ci permette di affrontare l’ultima gara casalinga nel nostro stadio”.



La società, alla luce anche della nuova decisione del giudice sportivo, invita tutta la tifoseria a tenere il comportamento sportivo e civile che ha dimostrato di avere fino ad ora. Altra bella notizia arriva dal settore giovanile che ieri è stata premiata dal Presidente provinciale della FIGC, Gino Giacchi, per avere ottenuto il titolo di campione provinciale Under 18. Adesso per la squadra allenata da Ottone si aprono nuovi scenari regionali, che arricchiranno ulteriormente il bagaglio calcistico delle giovani promesse del Vittoria Calcio.



Per quanto riguarda la prima squadra, continuano gli allenamenti a ranghi completi per il prossimo impegno in trasferta al Vincenzo Barone contro il Frigintini.