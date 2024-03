Il Vittoria Calcio conquista l’Eccellenza. Festa in città: VIDEO

Una partita da ricordare per i tifosi del Vittoria Calcio! Dopo una stagione di sacrifici, impegno e determinazione, i biancorossi hanno conquistato la promozione in Eccellenza, facendo esplodere di gioia la città di Vittoria e i cuori dei loro sostenitori.

Il cammino verso la vittoria è stato caratterizzato da una serie di risultati straordinari, culminati nella vittoria decisiva, oggi, ottenuta sul campo del Vizzini. Con il contemporaneo scivolone dell’Avola, il Vittoria ha centrato aritmeticamente la promozione, regalando ai suoi tifosi un motivo in più per festeggiare.

L’irresistibile ascesa del Vittoria in Eccellenza è stata una vera e propria cavalcata trionfale, con 20 vittorie e 4 pareggi in altrettante giornate disputate. Un percorso senza macchia che ha visto la squadra di Danilo Rufini emergere come una forza dominante nel campionato, conquistando il rispetto di avversari e appassionati di calcio.

La promozione è stata il risultato di un lavoro di squadra straordinario, che ha visto il contributo fondamentale di ogni singolo membro della formazione, dall’allenatore agli atleti, dallo staff tecnico al presidente Toti Miccoli e al vice Vittorio Pinnolo. È stata una vittoria collettiva, il frutto di anni di impegno, dedizione e passione per il calcio.

Per i tifosi del Vittoria, questa promozione rappresenta molto più di un semplice traguardo sportivo: è il coronamento di un sogno lungamente coltivato, la dimostrazione che con determinazione e spirito di squadra si possono superare ogni ostacolo.

La festa in città, con i tifosi che si sono riversati per le strade per celebrare la vittoria dei loro beniamini. Poi il ritrovo allo stadio

