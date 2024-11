Il Vittoria batte il Mazzarrone ed è capolista

Il Vittoria vince il “quasi derby” contro il Mazzarrone: tre a zero il risultato finale, grazie ai gol realizzati da Lucarelli, Digiacomo e autogol di Guye, quest’ultimo subentrato a partire dalla mezzora all’infortunato Lucarelli, costretto a uscire in ambulanza. Nei prossimi giorni ne sapremo di più sulle condizioni del giocatore, fondamentale nello scacchiere disegnato dal nuovo allenatore Renato Mancini.

Il Vittoria quindi continua la sua marcia trionfale, bissando contro il Mazzarrone il successo già ottenuto nel primo turno di Coppa Italia. Grazie agli altri risultati della giornata (il Milazzo battuto dalla Leonzio e il Modica fermato sul pari dal Palazzolo), la squadra di Mancini svetta in cima alla classifica del campionato di Eccellenza, girone B, a quota 22, in condominio con le altre due squadre. Modica, Milazzo e Vittoria fanno il vuoto alle loro spalle e si candidano a fare da mattatori in questo torneo di Eccellenza. Alle loro spalle solo l’Avola prova a tenere il passo delle battistrada. Il Mazzarrone, invece, resta in fondo alla classifica, con soli tre punti ed è ancora alla ricerca del primo successo nel campionato di Eccellenza.

© Riproduzione riservata