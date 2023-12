Il villaggio degli Elfi e…tanto altro. Il Natale a Chiaramonte Gulfi

Natale a Chiaramonte Gulfi. Dal 16 al 17 dicembre in piazza Duomo iniziativa rivolta in particolar modo ai più piccoli: il villaggio degli elfi (e tanto altro). L’evento è organizzato dall’associazione femminile 8 marzo in collaborazione con il Comune di Chiaramonte, la protezione civile e altri sponsor privati.

GLI EVENTI DEL 16 DICEMBRE

Si parte il 16 dicembre alle ore 10 con l’apertura dei mercatini di Natale. Alle 15:00 foto dei bambini con Minnie, Topolino e Bing in veste natalizia e festa con gli elfi. Alle ore 16:00 Natale con i bambini e l’apertura della casa di Babbo Natale con consegna delle letterine e gadget per i più piccoli. Alle ore 18:00 apertura degli stand gastronomici e alle 19 si svolgerà l’evento “L’eco del Natale degli iblei”, recital natalizio a cura del gruppo “Bedi tiempi” presso la società S.M. Umberto I in piazza Duomo.

GLI EVENTI DEL 17 DICEMBRE

Il 17 dicembre si parte alle 10 con l’apertura dei mercatini di Natale. Alle 15 previsto l’evento “Natale con i bambini”, ovvero l’apertura della casa di Babbo Natale e la consegna delle letterine oltre a gadget per i più piccoli. Alle 18 apertura degli stand gastronomici e alle 19 la consegna dei regali con Babbo Natale.

Il 22 e 23 dicembre, inoltre, apriranno in piazza Duomo i mercatini di Natale.