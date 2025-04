Il viavai di giovani in una casa del centro era per la droga. Ecco cosa è avvenuto

Duro colpo allo spaccio di stupefacenti a Ragusa. I carabinieri hanno arrestato in flagranza tre persone: A.G., un 33enne pregiudicato italiano, e S.H. e S.A., due 24enni tunisini, di cui uno irregolare sul territorio nazionale. L’operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio del 1° aprile. I militari hanno perquisito un’abitazione del centro storico di Ragusa, segnalata nei giorni precedenti per un sospetto via vai di persone.

All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti circa 3 kg di sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cui cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche. Inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, tre machete con lama di oltre 35 cm e due pistole (una ad aria compressa e una a salve priva del tappo rosso).

I tre arrestati sono stati condotti in carcere a Ragusa e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata