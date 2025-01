Il vescovo di Noto, domani nella sede del Seminario incontra i giornalisti per ricordare il patrono San Francesco di Sales

L’invito è stato esteso a tutti gli operatori dell’informazione della Diocesi di Noto. Domani, alle 11, Mons. Salvatore Rumeo incontrerà i giornalisti nell’aula “Santi Magi”, presso il Seminario Vescovile di Noto. In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione, datata il 24 gennaio scorso, il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo ha rimarcato il tema della prossima Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali, la 59ª, dal tema: “Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori (cf. 1Pt 3,15-16)” e che sarà celebrata la domenica dell’Ascensione, il prossimo 1° giugno.



“Troppo spesso la comunicazione, in contesti locali o grandi piazze mediatiche – afferma Mons. Rumeo – si manifesta con forme violente, poco rispettose della posizione culturale o sociale altrui, comunicazione mirata a distruggere le persone e non, invece, a creare i presupposti del confronto e del dialogo. Esorto i giornalisti a mettersi a servizio della retta comunicazione con spirito di mitezza e non con animo aggressivo. La pace inizia da queste piccole cose”. L’incontro di domani a Noto sarà occasione per un momento di dialogo e di confronto in uno stile informale e conviviale.

