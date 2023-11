Il sisma del 1693. Modica e il Val di Noto ricostruiti. Convegno a Modica alla Fondazione “Grimaldi”

Importante convegno a Modica dal titolo: “Modica 1693: Urbanistica e Ricostruzione. Attualità e prospettive”. Si tratta di un’occasione per esaminare il passato, il presente e il futuro della città di Modica, focalizzandosi sul sisma del 1693, un evento sconvolgente che ha avuto un impatto significativo sull’assetto urbanistico del Val di Noto in Sicilia. L’evento si svolgerà sabato 25 novembre partire dalle 9.15 presso la Fondazione Grimaldi.

Il sisma del 1693 ha cambiato radicalmente l’aspetto delle città nella regione, richiedendo una ricostruzione che ha influenzato non solo la struttura fisica ma anche le scelte urbanistiche fondamentali. Noto è diventata il modello di “dis-locazione”, scegliendo una nuova posizione per la ricostruzione, mentre altre città, come Modica, hanno optato per la ricostruzione nel sito originario, quasi sfidando la forza distruttiva del sisma.

IL CONVEGNO E I SUOI TEMI

Il convegno si propone di esplorare e riflettere sulle decisioni urbanistiche del passato che hanno plasmato il presente e continueranno ad influenzare il futuro di Modica e delle città circostanti.

Tra gli intervenuti, vi saranno professori universitari, esperti in urbanistica, architettura, sociologia e psicologia sociale, che affronteranno tematiche legate alla rinascita delle città dopo eventi catastrofici, alla tipologia architettonica nel paesaggio ibleo, alla relazione tra urbanistica, diritto e sociologia, agli aspetti sociali dell’urbanistica e alle prospettive future dell’urbanistica a Modica e oltre.

Il convegno è organizzato dal Centro Studi, Documentazione e Ricerca sui Rischi e dalla Fondazione Salvatore Calabrese – ETS Modica, con il supporto del Lions Club Modica, degli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Ragusa e della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi.

L’evento sarà moderato da Antonio Pugliese, presidente del centro di documentazione ricerca e studi sulla cultura dei rischi, e sarà concluso dal prof. Paolo La Greca, docente ordinario di urbanistica all’Università di Catania e Vice Sindaco della città.