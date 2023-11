Il Sinodo a Modica. Nuovi appuntamenti

La diocesi di Noto sta proseguendo nel cammino sinodale attraverso ulteriori due incontri fissati per il 28 novembre e l’11 dicembre, entrambi alle ore 19:00. In particolare, a Modica, i fedeli sono invitati a partecipare ai tavoli sinodali organizzati presso la chiesa di Sant’Elena e l’oratorio salesiano di Modica Alta. Il tema centrale di queste due date sarà la prossimità, focalizzandosi sulla vicinanza verso coloro che sono più fragili. I partecipanti avranno l’opportunità di esprimere le proprie opinioni riguardo all’efficacia delle attuali forme di assistenza adottate dalle comunità cristiane, come i centri di accoglienza e le mense per i bisognosi. Sarà anche oggetto di discussione la formazione degli operatori pastorali e il supporto necessario fornito dagli uffici diocesani.

IL SINODO

Le conclusioni e i risultati derivanti dalle discussioni dei tavoli di ciascuna parrocchia verranno esaminati dagli organismi dedicati al cammino sinodale. Successivamente, il vescovo, dopo aver ascoltato il Consiglio Pastorale e il Consiglio Presbiterale diocesano, effettuerà una valutazione finale sulle proposte emerse.

Il sinodo è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire in modo concreto alla crescita delle comunità. È possibile ottenere ulteriori informazioni presso le parrocchie locali per partecipare e contribuire a questo importante percorso di confronto e crescita ecclesiale.