Il sindaco di Ragusa in Vaticano, tra i primi cittadini d’Italia accolti da Papa Leone

ROMA – C’era anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, tra i tanti amministratori locali italiani ricevuti da Papa Leone in Vaticano, in occasione di un incontro speciale che ha visto i primi cittadini del Paese riuniti per un momento di riflessione e incoraggiamento. “Mentre cercate di dare risposte, voi sapete bene che le nostre città non sono luoghi anonimi, ma volti e storie da custodire come tesori preziosi. In questo lavoro, si diventa sindaci giorno dopo giorno, crescendo come amministratori giusti e affidabili”, ha detto il Pontefice, con parole che hanno profondamente toccato i presenti. Un messaggio che il sindaco di Ragusa ha raccolto con rinnovato senso di responsabilità, augurando alla città un buon anno e riaffermando l’impegno a lavorare con dedizione per il bene della comunità. Un augurio che si traduce in un proposito concreto: spendere ogni energia e ogni azione per rendere Ragusa sempre più bella, vivibile, armoniosa e capace di guardare con fiducia al futuro.

© Riproduzione riservata