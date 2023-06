Il Sindaco Aiello denuncia minacce mai ricevute. E’ quanto afferma il gestore dei rifiuti, chiamato in causa

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un articolo dal titolo. “ Sindaci Nel Mirino. Minacciati Aiello e Ammatuna”.

L’articolo, redatto dalla collega Francesca Cabibbo, sempre puntuale ed attenta nella sua professione di giornalista, ha preso spunto dalla relazione annuale pubblicata da “Avviso Pubblico” nella quale si metteva in evidenza il fatto che in provincia di Ragusa, nel 2022, si sarebbero verificati alcuni episodi ai danni dei sindaci di Pozzallo e Vittoria.

Il contenuto dell’articolo

Nello specifico, affrontando la questione relativa al Comune di Vittoria, la collega Cabibbo raggiungendo telefonicamente il primo cittadino, ha appreso dalle parole del Sindaco dei rapporti non proprio sereni con la ditta che gestisce il servizio di raccolta urbana intendendo chiaramente che la denuncia di minacce risultante ad “Avviso Pubblico” da parte del primo cittadino vittoriese sia proprio riferibile alla ditta che ha in appalto il servizio.

La ditta dal canto suo non ci sta ad accettare questa ricostruzione dei fatti e replica al nostro articolo ed indirettamente alle dichiarazioni di Aiello.

La replica

“Non emerge alcun riferimento nella relazione di Avviso Pubblico, scrive il legale della ditta, Avv.Russotto che ci ha contattati su mandato dei sui assistiti, che richiami il gestore del servizio rifiuti, Ciclat Trasporti e Roma Costruzioni srl.

Tuttavia, dalla disamina dell’articolo – tra l’altro vi è una parte evidenziata in grassetto – sembra quasi che l’unico aspetto rilevante riguardi proprio i gestori del servizio.

Ebbene, lo scrivente non contesta l’esistenza di contrasti tra amministrazione e gestori: tuttavia, trattasi di contrasti che attengono al servizio e che nulla hanno a che vedere con le asserite condotte intimidatorie indicate nell’articolo e probabilmente frutto di una eventuale dichiarazione integrativa rilasciata dal sindaco alla S.V.

Sul punto si rileva pertanto che:

i contrasti oggi esistenti attengono ad aspetti tecnici oggetto anche di contenzioso nelle sedi competenti;

le dichiarazioni del Sindaco, per i miei assistiti lesive e diffamatorie, sono state oggetto di denuncia ;

l’asserito contrasto duro verificatosi all’interno degli uffici comunali è privo di fondamento e la condotta perpetrata dal sindaco è stata anch’essa oggetto di rituale denuncia proposta dai miei assistiti.

Pertanto, non esiste alcun legame tra la relazione depositata da Avviso Pubblico , le minacce subite – probabilmente da altri soggetti – dal Sindaco Aiello e i miei assistiti, i quali, qualora il Sindaco avesse anche in quelle sedi dichiarato l’esistenza di fatti in realtà mai avvenuti che riguardano Ciclat e Roma Costruzioni, adiranno le autorità competenti.”