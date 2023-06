Sindaci nel mirino: minacciati Aiello e Ammatuna

Le minacce ai sindaci. Sono 50 in Sicilia secondo il rapporto di Avviso pubblico. Episodi più o meno gravi ma che testimoniano – in maniera plastica – quale sia la difficoltà di essere oggi amministratore locale.

I sindaci sono spesso nell’occhio del ciclone, parafulmine per ogni tipo di richiesta e spesso alcuni episodi sfociano in atteggiamenti border line, in alcuni casi in minacce vere e proprie.

Non fa eccezione la provincia di Ragusa dove, nel 2022, si sarebbero verificati alcuni episodi ai danni dei sindaci di Pozzallo e Vittoria.

Due episodi a Pozzallo

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha denunciato alle forze dell’ordine le minacce, in un caso, di un ex netturbino e poi di un lavoratore a tempo determinato che prestava la sua opera in una ditta che gestiva dei servizi di manutenzione per il comune. In uno dei due episodi un uomo avrebbe seguito in macchina il sindaco e le minacce e le frasi poco gentili avrebbero raggiunto anche qualche familiare del primo cittadino.

Vittoria: minacce via social e contrasti con le ditte

A Vittoria, il sindaco Francesco Aiello ha denunciato, circa un anno fa, delle minacce via social pronunciate nei suoi confronti. Inoltre Aiello ha denunciato spesso, nel corso delle riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica i rapporti non idilliaci con la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Vi è un vero e proprio braccio di ferro tra il primo cittadino, che vorrebbe revocare l’incarico alla ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e i responsabili dell’azienda. Aiello ha parlato esplicitamente di un colloquio molto duro che si sarebbe svolto, qualche tempo fa, all’interno degli uffici. Il primo cittadino ha fatto riferimento anche al contrasto allo spaccio, con il presidio costante di alcuni luoghi sensibili, ma anche di episodi riguardanti il sequestro di alcuni beni nell’ambito delle attività di indagine per il contrasto alla criminalità organizzata.