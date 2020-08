Il senatore Davide Faraone denuncia Matteo Salvini e Nello Musumeci - Ragusa Oggi

Il senatore Davide Faraone denuncia Matteo Salvini e Nello Musumeci

Il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, ha denunciato il leader della Lega Matteo Salvini e il governatore della Sicilia Nello Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. L’esposto, che riguarda l’ordinanza del presidente della Regione sulla chiusura degli hotspot, e’ stato depositato poco fa alla procura di Agrigento.

“Il senatore Faraone non difetta di fantasia e l’esposto da lui presentato contro il presidente Musumeci e Matteo Salvini ne e’ una evidente prova. Ci spiace pero’ avvertirlo che anche queste iniziative non lo aiuteranno ad evitare le percentuali da prefisso telefonico per il partitino di Matteo Renzi o giustificare l’inerzia del governo che sostiene”. Cosi’ Stefano Candiani, segretario regionale della Lega, insieme a Fabio Cantarella e Francesco Di Giorgio vicesegretari regionali Carroccio.

“Troviamo singolare – evidenziano – che il senatore Faraone abbia trovato il tempo di raggiungere Agrigento per presentare il suo esposto quando avrebbe potuto tranquillamente presentarlo a Palermo, la sua citta’ di residenza e il luogo dove e’ stata adottata l’ordinanza del presidente della Regione. Avrebbe potuto scegliere anche Ragusa per Pozzallo o Caltagirone per Vizzini o Siracusa per Augusta e invece no, perche’ il senatore Faraone vuole rivolgersi al procuratore che ha gia’ indagato Matteo Salvini e tiene tantissimo a specificarlo?”.