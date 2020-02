Il saluto di Vittoria a Saverio Gilestro. Gli amici: "Resti nei nostri cuori" - Ragusa Oggi

Il saluto di Vittoria a Saverio Gilestro. Gli amici: “Resti nei nostri cuori”

Condividi su:

Morire solo perché si tenta di lavorare. Nella Sicilia delle mille contraddizione e nel Sud Italia dove il lavoro è un miraggio soprattutto per i giovani, purtroppo si continua a morire di lavoro. Come è accaduto a Saverio Gilestro, che è rimasto vittima di un incidente su lavoro in quanto è stato folgorato da un palo elettrico caduto già. Era un operaio della ditta E4E di Agrigento che gestisce l’impianto della pubblica illuminazione cittadina.

Questo sabato pomeriggio l’ultimo drammatico saluto al giovane poco piu’ che trentenne. Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie i funerali a cui hanno partecipato tantissime persone affrante come i familiari e gli amici più intimi. Una bara bianca per accogliere la salma del giovane che era già sposato e che dunque lascia una moglie e un figlio piccolo. Sull’incidente la Procura della Repubblica di Ragusa ha già avviato un’inchiesta. A Vittoria oggi è stato lutto cittadino. Tanti i messaggi da parte degli amici: “Resti nei nostri cuori”

contributo fotografico di Franco Assenza