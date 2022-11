Il Rotary Ragusa Hybla Heraea consegna tablet alla scuola Palazzello

Martedì 8 Novembre il Club Rotary Club Ragusa Hybla Heraea ha donato un tablet, che oggi rappresenta un insostituibile ausilio didattico, al Circolo Didattico Palazzello di Ragusa, per venire incontro alle esigenze della scuola e favorire le famiglie meno abbienti.



La Direttrice Mariella Cocuzza ha voluto inserire il momento in contemporanea alla visita per l’inizio dell’anno scolastico del Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (socio onorario del nostro Club) e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Iacono.

Il gruppo corale dell’Istituto si è esibito in un appassionante spettacolo musicale, culminato con l’Inno di Mameli.



La Direttrice, Mariella Cocuzza, ha ringraziato il Club Rotary Ragusa Hybla Heraea per aver scelto, per il secondo anno consecutivo, il suo Istituto come destinatario del Tablet.

Il Presidente del Rotary Club Ragusa Hybla Heraea, Giovanni Vindigni, ha voluto evidenziare come il servire Rotariano è a supporto di chi attraversa momenti di difficoltà e di esempio per la società intera.

Si è stabilito, congiuntamente, di continuare, durante l’anno scolastico in corso, i momenti informativi, già iniziati lo scorso anno scolastico con il tema sull’Apicoltura, trattando l’argomento “Sana e Corretta Alimentazione” che comprende diverse aspetti che riguardano l’origine e i controlli delle produzioni agricole/zootecniche, la loro trasformazione, preparazione, commercializzazione, al fine di dare indicazioni per le abitudini alimentari sane, corrette e senza spreco.



Saranno utilizzate le professionalità interne al Rotary e alla Scuola e lo stesso format sarà proposto anche ad altri Istituti Scolastici del nostro territorio.

La cosa importante del nostro agire rotariano è che ogni evento ne stimola la programmazione e la realizzazione di tanti altri, a servizio delle nostre comunità e a testimoniare la vera essenza per cui è nato il Rotary.