Il Rotary Club di Ragusa ha donato tre tablet all’Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Ferraris” di Ragusa.

Semplicissima la cerimonia di consegna tra il Presidente del Club service, Saro Distefano, e Daniela Piccitto, Dirigente della scuola superiore.

Il Rotary ha donato i tre device che la scuola darà in comodato ad alunni in difficoltà. Nell’ambito del percorso formativo che ormai, e soprattutto dopo la pandemia, non può più trascendere dalla strumentazione digitale.



“Un sentito ringraziamento al Rotary club di Ragusa – ha detto la professoressa Piccitto – per un omaggio che è sinceramente gradito perché davvero utile. La crisi ha colpito molte famiglie, e la mia scuola ha già preso provvedimenti in tal senso, per esempio con lo stanziamento di una certa somma per l’acquisto dei libri. Il regalo del Rotary è pertanto utile e gradito”.



“La speranza è quella di non dover più regalare supporti per l’istruzione pubblica – da parte sua la dichiarazione di Saro Distefano – perché questo mostra uno stato di difficoltà di molti. Certamente viviamo un periodo tra i più duri della nostra storia, e a risentirne sono, ovviamente, le fasce deboli della popolazione. Tra questi gli alunni figli di famiglie disagiate. Con la preside Piccitto – conclude il presidente del Rotary club di Ragusa – abbiamo trovato una perfetta intesa, e non posso escludere future collaborazioni per tentare di dare il nostro contributo a favore della pubblica istruzione nella nostra città”.