Il ribasso è durato poco: tornano a salire i prezzi dei carburanti

E’ già terminata la parentesi di ribasso dei prezzi dei carburanti dato che si registra un aumento dei prezzi alla pompa nel fine settimana. Questo aumento è stato principalmente spinto dal rialzo delle quotazioni petrolifere di venerdì. Le prospettive di un prolungamento del taglio della produzione di greggio da parte dei Paesi OPEC+ per il mese di ottobre hanno contribuito a questa tendenza, con la Russia che ha già annunciato le proprie intenzioni in tal senso e l’Arabia Saudita che potrebbe seguirà a breve. Il prezzo del Brent, che è un importante punto di riferimento per il petrolio, ha chiuso venerdì a un livello vicino ai 89 dollari al barile, raggiungendo i massimi da novembre dello scorso anno.

LA MEDIA DEI PREZZI

Attualmente, la media nazionale per la benzina in self-service è di circa 1,96 euro al litro, mentre il gasolio è sopra gli 1,86 euro al litro. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Ecco alcune medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, rilevate alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti:

Benzina self-service a 1,958 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,963, pompe bianche 1,946)

Diesel self-service a 1,862 euro/litro (+2, compagnie 1,867, pompe bianche 1,851)

Benzina servita a 2,092 euro/litro (+2, compagnie 2,135, pompe bianche 2,007)

Diesel servito a 1,998 euro/litro (+2, compagnie 2,041, pompe bianche 1,913)

Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,690)

Metano servito a 1,397 euro/kg (invariato, compagnie 1,404, pompe bianche 1,390)

Gnl a 1,235 euro/kg (+25, compagnie 1,246 euro/kg, pompe bianche 1,227 euro/kg)

Ecco i prezzi sui tratti autostradali:

Benzina self-service a 2,027 euro/litro (servito 2,277)

Gasolio self-service a 1,944 euro/litro (servito 2,202)

Gpl a 0,845 euro/litro

Metano a 1,523 euro/kg

Gnl a 1,249 euro/kg.