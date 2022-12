Il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa accolto a Giarratana

Un bel momento di accoglienza, ieri pomeriggio, ha caratterizzato, a Giarratana, l’arrivo del reliquiario della Madonna delle lacrime proveniente dal santuario di Siracusa. Devoti e fedeli si sono ritrovati in prossimità della chiesetta della Madonna delle Grazie da dove ha preso il via, snodandosi lungo il corso principale del centro ibleo, una partecipata processione, con il parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, e il missionario proveniente dal santuario, il sacerdote Raffaele Aprile.

All’arrivo in chiesa Madre, la videoproiezione della lacrimazione della Madonna, con il racconto di quello che accadde negli anni Cinquanta. Quindi, la preghiera del Rosario animata dai bambini del catechismo e la messa. Oggi, alle 10, la celebrazione eucaristica presso la casa di riposo “Madre Teresa di Calcutta”, alle 11 visita con il reliquiario ai malati più gravi del paese, alle 17,15 la preghiera del Rosario e la novena all’Immacolata e alle 18 la santa messa presieduta da don Raffaele Aprile con la partecipazione dell’Unitalsi di Giarratana. Alle 19, quindi, l’incontro di preghiera mariana animato dal Gruppo famiglia. Domani, ultimo giorno di presenza del reliquiario: quest’ultimo visiterà alle 10 la scuola elementare e alle 11 la scuola media. Alle 17,15, la preghiera del Rosario e la novena all’Immacolata.

Alle 18, la celebrazione eucaristica presieduta da don Aprile, alle 18,45 saluti e partenza del reliquiario per Siracusa. Le iniziative rientrano nel contesto delle celebrazioni in onore dell’Immacolata. Celebrazioni che si terranno anche a Monterosso Almo e che prevedono domani la celebrazione dei solenni primi vespri dell’Immacolata alle 18,15, la santa messa alle 18,30 e la veglia di preghiera animata dall’Azione cattolica alle 20. Giovedì 8, invece, sempre a Monterosso, alle 8,30 e alle 11 la santa messa mentre la solenne celebrazione eucaristica è in programma alle 19.