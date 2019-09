Il ragusano Gabriele Pluchino nella prestigiosa scuola internazionale di cucina ALMA - Ragusa Oggi

Il ragusano Gabriele Pluchino nella prestigiosa scuola internazionale di cucina ALMA

Per un siciliano con un’anima internazionale entrare alla ALMA che da sempre è una fucina di giovani talenti nei vari settori dell’ospitalità è coronare un sogno che si concretizza.

ALMA ha sede alle porte di Parma, a Colorno, sulle sponde del Po nel cuore di quella che viene definita la Food Valley del nostro Paese. Una posizione strategica e quanto mai coerente con la mission della Scuola.

Per Gabriele creare una nuova ricetta è combinare elegantemente i diversi ingredienti, raggiungere un sapore diverso e straordinario non è poi così facile: ci vuole passione, dedizione, esercizio, sperimentazione, curiosità. La cucina è un’arte e una scienza e, come tale, ha le sue regole. “L’uomo è ciò che mangia” scriveva Feuerbach.

Non è, però, necessario essere degli chef acclamati per rendersi conto che il considerare il cibo come mero mezzo di sostentamento risulta essere alquanto restrittivo. Un giovanissimo siciliano sa che non solo la passione per l’arte della cucina non unita alla conoscenza diventa sterile, ecco che il Pluchino ha fatto di tutto per scegliere il meglio dell’istruzione che ci sia in Italia e c’è riuscito.

L’Accademia delle Prefi da sempre promuove i giovani talenti in tutti i settori, ha voluto omaggiare il prestigioso risultato ottenuto da Gabriele Pluchino. Il Presidente dell’Accademia Salvatore Battaglia proporrà al Gabriele di Partecipare ad un nuovo programma televisivo regionale che si realizzerà nei prossimi mesi a Ragusa.