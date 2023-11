Il Ragusa Calcio vince contro Acireale

Il Ragusa calcio ha ottenuto una vittoria importante in trasferta sul campo di Acireale, un concorrente diretto nella lotta per una posizione migliore in classifica nel campionato di Serie D, girone I. La partita è stata caratterizzata da momenti di sofferenza, ma alla fine Ragusa è riuscita a portare a casa i tre punti.

Il gol di apertura è stato segnato da Manfrellotti dopo soli quattro minuti, ma Acireale è riuscita a pareggiare verso la fine del primo tempo. Tuttavia, Ragusa è riuscita a segnare il gol vincente nella seconda metà del secondo tempo grazie al centrocampista Di Grazia.

L’allenatore delle aquile azzurre, Giovanni Ignoffo, ha elogiato la squadra per aver gestito la partita con “un pizzico di cinismo in più” rispetto alle partite precedenti. Ha notato che la squadra ha creato diverse occasioni per segnare e ha espresso soddisfazione per il livello di gioco espresso dalla squadra.

Inoltre, sembra che Ignoffo abbia ricevuto un caloroso applauso dai tifosi dell’Acireale prima della partita, un gesto che lo ha emozionato e che è stato un segno di stima nei suoi confronti.

Il centrocampista Orazio Di Grazia, autore del gol decisivo, ha dedicato il suo primo gol in maglia azzurra a sua moglie, ai suoi figli, a suo papà e ai sostenitori della squadra.

Anche il bomber Sasà Manfrellotti ha dedicato il suo gol ai suoi figli, spiegando come sia riuscito a segnare con un bel tiro di sinistro.