Il Ragusa Calcio si prepara per la sfida contro il Licata

Il Ragusa Calcio si prepara per la sfida contro il Licata, consapevole che una vittoria è essenziale per rimanere in lizza per i playoff di Serie D. Questa partita, che si terrà domani a Ravanusa, rappresenta uno degli ultimi scogli da superare prima della fine della stagione regolare. Dopo questa partita ci saranno solo due incontri rimanenti, tra cui una sfida interna con la Gioiese e una trasferta contro il Sant’Agata di Militello, attualmente al quinto posto in classifica con un punto in più rispetto al Ragusa.

Il mister Giovanni Ignoffo considera il match contro il Licata come l’ultimo vero ostacolo prima di poter sperare di giocarsi la sfida playoff contro il Sant’Agata. Ha osservato il Licata durante la sua ultima partita e ritiene che la squadra abbia dimostrato buone qualità nonostante alcuni cambiamenti tattici. Ignoffo avverte che, come spesso accade nelle fasi finali del campionato, la partita non sarà facile e che il Licata è una squadra da prendere con molta attenzione. Tuttavia, il Ragusa è determinato a sfruttare al massimo le proprie motivazioni per affrontare una partita importante contro un avversario di valore.

Il gruppo del Ragusa è coeso e determinato a raggiungere l’obiettivo dei playoff, che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione positiva in cui sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Ignoffo esprime fiducia nel fatto che la squadra possa fare la propria parte anche contro il Licata, dimostrando maturità e determinazione in campo. La mentalità del Ragusa è quella di continuare a lottare fino alla fine, sapendo che ogni partita è una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore.

