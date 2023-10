Il Ragusa Calcio si prepara alla sfida contro la Nuova Igea Virtus

La sfida tra il Ragusa, allenato da Giovanni Ignoffo, e la Nuova Igea Virtus si terrà come parte della nona giornata del girone I del torneo di Serie D, domani a Barcellona Pozzo di Gotto presso lo stadio D’Alcontres-Barone, con inizio alle 15.

Il Ragusa, che ha recentemente affidato la panchina a Francesco Di Gaetano, un palermitano, arriva da una vittoria esterna contro il Città di Sant’Agata. Dall’altra parte, la Nuova Igea Virtus è reduce da un pareggio sul campo di Avola, dove il Ragusa sta attualmente disputando le partite casalinghe.

Il centrocampista Yassin Ejjaky sarà un assente sicuro tra le fila del Ragusa a causa di un infortunio subito nella partita contro il Città di Sant’Agata.

Il mister Ignoffo ha dichiarato di aver preparato la partita con grande determinazione, cercando di correggere gli errori passati e di affrontare l’incontro consapevoli della sua importanza, con l’obiettivo di migliorare la classifica. Ha anche sottolineato che, nonostante le buone prestazioni, il Ragusa non ha raccolto punti in modo consistente come dovrebbe, soprattutto nelle partite casalinghe. Ha spiegato che il loro approccio di gioco è orientato a cercare di proporre un buon calcio sia in casa che fuori, anche se i risultati sono stati migliori in trasferta.

La Nuova Igea Virtus sta facendo molto bene all’inizio di questa stagione, e Ignoffo riconosce che sarà una sfida difficile. Ha anche tenuto presente che il cambio di allenatore da parte dei giallorossi potrebbe portare a una maggiore determinazione da parte dei giocatori, che vorranno farsi notare con il nuovo allenatore.