Il Ragusa Calcio si prepara alla sfida contro il Canicattì

Il Ragusa si prepara ad affrontare il Canicattì in una partita che si preannuncia ricca di insidie. Il match, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D girone I, rappresenta un’opportunità per il Ragusa di confermare il proprio momento positivo. La squadra biancorossa, guidata da Orazio Pidatella, è reduce dalla sconfitta contro il Città di Sant’Agata, ma in precedenza aveva ottenuto tre risultati utili consecutivi. Il Canicattì, con 25 punti in classifica, si presenta come un avversario determinato e dinamico, e l’allenatore del Ragusa, Giovanni Ignoffo, sottolinea l’importanza di affrontare la partita con massima concentrazione.

Ignoffo si aspetta un match intenso, con ritmi elevati, e riconosce che molto dipenderà dall’atteggiamento e dalla determinazione della sua squadra. L’allenatore è consapevole che il Ragusa ha acquisito una maggiore identità e spera che il lavoro svolto possa tradursi in risultati positivi. La partita rappresenta un’occasione per dimostrare il progresso e consolidare la posizione in classifica.

© Riproduzione riservata