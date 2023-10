Il Ragusa Calcio si prepara alla partita contro il Locri

L’Asd Ragusa calcio 1949 si prepara per la partita di domani contro il Locri, che si terrà allo stadio Macrì. La partita è valida per la settima giornata di campionato ed inizierà alle 15:00. La squadra è determinata ad affrontare questa partita con la giusta intensità e determinazione dopo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro il Canicattì.

La squadra è consapevole dell’importanza di questa partita e ha lavorato intensamente durante gli allenamenti per migliorare le prestazioni. L’obiettivo è ottenere un risultato positivo e scalare la classifica, dato che attualmente la squadra ha solo sei punti dopo sei giornate.

Il Ragusa cerca di evitare gli errori commessi nelle partite precedenti e di affrontare il Locri con la massima determinazione. La società ha proclamato il silenzio stampa in vista di questa partita, che sarà un importante banco di prova per capire l’andamento della squadra in questa fase iniziale della stagione.