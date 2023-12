Il Ragusa Calcio si prepara al derby contro il Licata

Il Ragusa Calcio si prepara per un importante derby contro il Licata, in programma domani alle 14:30 presso lo stadio “Aldo Campo”. La squadra di casa arriva da una serie positiva di cinque turni, ma il Licata, attualmente posizionato nella zona play-off, si è dimostrato un avversario ostico, rappresentando una vera sfida per gli azzurri.

Il tecnico Giovanni Ignoffo evidenzia l’importanza di ogni partita e sottolinea la necessità di continuare a crescere e migliorare costantemente. Dalla trasferta precedente, ha evidenziato la necessità di maggiore efficacia nella fase di conclusione, puntando sulla concretezza e sull’efficacia sotto porta. L’obiettivo è continuare il percorso di crescita e dimostrare ulteriori segnali di maturità sul campo.

Ignoffo esprime la volontà di dare una soddisfazione ai tifosi, soprattutto considerando che finora, dopo il ritorno allo stadio “Aldo Campo”, la squadra non è riuscita a conquistare la vittoria. Nonostante la consapevolezza della forza dell’avversario, la squadra cercherà di giocare al meglio contro il Licata, avendo lavorato intensamente durante la settimana per leggere le mosse degli avversari e gestire al meglio la partita dal punto di vista tecnico e tattico.

Per la sfida contro il Licata, il tecnico recupera il difensore centrale Porcaro, che ha scontato il turno di squalifica. Nonostante qualche lieve infortunio, il desiderio del gruppo è forte di poter affrontare al meglio un derby siciliano così sentito. Inoltre, la tribuna A sarà riaperta, permettendo una fruizione completa dello stadio “Aldo Campo”.