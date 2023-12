Il Ragusa Calcio si prepara ad affrontare il Città di Sant’Agata

L’Asd Ragusa calcio si appresta a giocare la sua ultima partita del girone d’andata e dell’anno solare al campo Aldo Campo di contrada Selvaggio, domani alle 14:30. Affronterà il Città di Sant’Agata, puntando ad estendere la serie utile a otto turni consecutivi. Tuttavia, la squadra di casa sarà priva di alcuni giocatori chiave: Guerriero, infortunato a Palmi con punti di sutura, Sinatra con due costole fratturate e Tuccio con un problema muscolare, sebbene possa farcela a recuperare in extremis.

Il tecnico Giovanni Ignoffo sottolinea la forza dell’avversario, affermando che il Sant’Agata è in buona forma, con dinamismo e notevoli qualità, soprattutto in attacco. Ignoffo sottolinea l’importanza di affrontare ogni squadra con rispetto, mantenendo umiltà e consapevolezza delle proprie capacità, cercando la maturità giusta per ogni partita. L’obiettivo è proseguire nel percorso iniziato il 24 luglio e continuato con sette risultati utili consecutivi, compresa l’ultima vittoria esterna sulla Gioiese.

Ignoffo afferma che la squadra è concentrata solo sulla prossima partita, dopo aver lavorato intensamente durante la settimana. L’obiettivo è dare il massimo e regalare una soddisfazione ai tifosi, impegnandosi al massimo per raggiungerlo. Nel frattempo, la società ha risolto consensualmente il rapporto con il difensore Simone Brugaletta, che non farà più parte del gruppo azzurro.