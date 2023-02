Il Ragusa Calcio sconfitto anche dal Sant’Agata

“Prima di ogni cosa, intendo ringraziare la disponibilità del gruppo, del nuovo staff di lavoro e dei miei collaboratori che, nel giro di pochi giorni, sono riusciti a rimediare a una situazione nient’affatto semplice. E questo grazie anche alla forza della società che non vuole lasciare alcunché di intentato per arrivare all’obiettivo che a tutti preme raggiungere. Ecco perché chiedo di fare quadrato attorno a questa squadra che, per come ha giocato, non solo non ha affatto demeritato ma ha anche ben figurato. Siamo stati condannati da un episodio ma ho visto una formazione vivace, effervescente, che deve cercare di tirare di più in porta e che, però, può senz’altro dire la propria nella complicata corsa verso la salvezza in questo campionato di Serie D”.



Così mister Alessandro Settineri dopo l’1-0 subito al Fresina del Città di Sant’Agata. Il Ragusa ha macinato gioco, soprattutto nella ripresa, e i padroni di casa sono riusciti a passare per una topica difensiva. Pur gettando il cuore oltre l’ostacolo nel tentativo di raggiungere il pareggio, gli azzurri non ce l’hanno fatta sebbene siano stati a un passo dal concretizzare un risultato che avrebbero senz’altro meritato per quanto fatto vedere in campo. Una metamorfosi che è stata salutata in maniera positiva dai tifosi e dagli sportivi. “Faccio i miei complimenti al Sant’Agata – prosegue mister Settineri – per la qualità di gioco che hanno espresso e per come sono riusciti a gestire il match. Noi, ritengo, non siamo stati da meno e abbiamo cercato di ribattere colpo su colpo. I ragazzi sono consapevoli che la strada intrapresa è quella corretta. Avremo, adesso, un’altra settimana di lavoro che ci permetterà, per quanto riguarda loro, di conoscere meglio le mie idee di gioco e per quanto mi riguarda di aggiungere qualche altro concetto di gioco. Dobbiamo ancora migliorare numerosi aspetti ma queste cose potranno uscire fuori con il tempo, anche se ne abbiamo relativamente poco a disposizione. Quindi, dovremo dimostrare di essere molto rapidi nell’apprendere e concreti sul campo. Serve, dunque, il massimo impegno da parte di tutti perché quella di domenica con la Cittanovese diventa già una sfida cruciale per il nostro futuro”.



A commentare il match di Sant’Agata anche il direttore generale Alessio Puma. “Davvero di che recriminare per questa sconfitta – sottolinea – avremmo meritato almeno un punto vista la prestazione importante della squadra. Ma, per ora, gira tutto storto. Resto comunque fiducioso perché ho visto una squadra viva e che ha lottato dal primo all’ultimo minuto della partita contro una delle migliori formazioni di questo girone. Sono convinto che ci troviamo a percorrere la strada giusta e continuando così riusciremo sicuramente a raggiungere l’obiettivo che noi tutti auspichiamo”.