Il Ragusa Calcio sconfitto 4 a 0 dal Provinciale di Trapani

La squadra di calcio del Ragusa ha subito una sconfitta per 4-0 contro il Trapani nel loro match al Provinciale di Trapani. Nonostante l’avversità dell’avversario, il Ragusa aveva iniziato bene la partita e aveva creato alcune occasioni da gol, compresa una palla che ha colpito il palo tirata da Vitelli. Tuttavia, il primo gol è stato segnato da Cocco del Trapani su calcio di punizione.

Nel corso della partita, il Ragusa ha perso uno dei suoi giocatori, Bamba, a causa di un’espulsione, il che ha complicato ulteriormente la situazione. Dopo l’espulsione, la squadra sembrava aver perso la sua coesione e il Trapani ha segnato altri tre gol (Gagliardi, Kragl e Cangemi) per vincere la partita con merito.

L’allenatore del Ragusa, Ignoffo, ha commentato la partita dicendo che fino a quando la squadra è rimasta in undici giocatori, avevano giocato bene e avevano creato opportunità. Tuttavia, l’espulsione ha cambiato l’andamento della partita, e la squadra ha concesso troppo spazio al Trapani, che ha approfittato di questa situazione.

Ignoffo ha espresso anche il suo rammarico per le decisioni arbitrali che, a suo parere, non sono state favorevoli alla sua squadra. Ha sottolineato che la Serie D è una competizione diversa dagli allenamenti congiunti o dalla Coppa Italia e che è necessario lottare fino alla fine per ottenere risultati positivi.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ha dichiarato che la squadra dovrà reagire e migliorare in futuro. Ha sottolineato che se potesse rifare la partita, lo farebbe nello stesso modo, ma con l’obiettivo di ottenere un risultato diverso.