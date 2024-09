Il Ragusa Calcio perde la partita contro la Reggina

L’ASD Ragusa Calcio ha dimostrato una grande prestazione ieri pomeriggio, affrontando la Reggina, una delle squadre più forti del girone I del campionato di Serie D, allo stadio Oreste Granillo. Nonostante il risultato finale di Reggina 1 (Rajkovic al 18′ del secondo tempo) – Ragusa 0, il match ha evidenziato la qualità e il carattere degli Azzurri, che hanno lottato per tutti i 90 minuti.

La squadra ragusana ha avuto due importanti occasioni da gol che, se concretizzate, avrebbero potuto cambiare l’andamento della partita e mettere in difficoltà i padroni di casa. Mister Alessandro Erra ha commentato l’incontro sottolineando le buone prestazioni dei suoi giocatori:

“Nel primo tempo abbiamo concluso in modo pericoloso con Ruffino, Cipolla e Barrotta, mentre nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni limpide con Bonilla ed Ejjaki, frutto di manovre organizzate. E’ sempre stimolante confrontarsi con squadre che fino a qualche anno fa militavano in Serie A e B. Ci prendiamo la prestazione che ci lascia una forte autostima. La squadra ha avuto sempre stimoli e motivazioni altissime.”

Mister Erra ha aggiunto che, nonostante il risultato sfavorevole, non si è abbattuto e ha ribadito la convinzione di essere sulla strada giusta, evidenziando il rammarico per non aver capitalizzato le opportunità create:

“Ritengo che il risultato non sia veritiero, ma non chiniamo la testa. Siamo certi di aver dato il massimo in campo. Ci siamo ripromessi di avere lo stesso atteggiamento, indipendentemente che la partita sia in casa o fuori. Solo così dimostreremo di essere una squadra pronta a affrontare qualsiasi avversaria con personalità.”

Con la settimana di allenamento che inizia domani, il mister si prepara a un match interno e spera di lavorare a pieno organico per ottenere una grande prestazione di fronte ai tifosi domenica prossima.

