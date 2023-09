Il Ragusa Calcio perde contro la Vibonese

L’Asd Ragusa Calcio ha perso contro la Vibonese. La Vibonese ha vinto la partita con un punteggio di 2-0. Ha segnato il primo gol già al 9′ con un calcio piazzato di Baldan e ha raddoppiato nella ripresa con Furina. Il Ragusa non è apparso brillante come nella partita precedente e ha avuto difficoltà a contrastare le iniziative degli avversari.

Il Ragusa ha avuto un’occasione per pareggiare la partita con Bamba, ma l’occasione è stata sprecata. Il mister del Ragusa, Giovanni Ignoffo, ha commentato la partita dicendo che i calci piazzati stanno penalizzando la squadra e che non possono permettersi di concedere vantaggi a squadre di alto livello come la Vibonese. Ha anche espresso la necessità di rafforzare la difesa e trovare soluzioni per ottenere punti. Brugaletta si è infortunato durante la partita, e il mister spera di poter recuperare tutti i giocatori in vista della prossima partita contro l’Akragas.