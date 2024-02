Il Ragusa Calcio pareggia contro la Nuova Igea

Il pareggio ottenuto contro la Nuova Igea è un punto che consente di smuovere la classifica, tuttavia, è accolto con rammarico perché gli azzurri avrebbero senz’altro meritato qualcosa in più. La partita è stata godibile per lo spettacolo offerto, con entrambe le squadre che hanno giocato apertamente senza rinunciare all’attacco. Il rigore trasformato da Reinero, procurato da Romano, ha sbloccato il punteggio a favore del Ragusa. Tuttavia, nella ripresa, è arrivato il gol fortunoso di Di Piedi per l’Igea, aiutato dal vento, che ha messo fuori gioco il portiere Grasso, esordiente assoluto tra i pali per il Ragusa.

Nonostante il gol subito, il Ragusa ha dimostrato determinazione e tenacia, cercando di riportarsi in vantaggio. Grasso ha fatto un esordio senza sbavature, con una serie di parate che lo hanno fatto applaudire dai tifosi. L’allenatore Ignoffo ha lodato l’intensità e l’agonismo della partita, esprimendo il rammarico per non aver capitalizzato al meglio le occasioni create, in particolare quella più nitida capitata sui piedi di Reinero.

Nonostante il pareggio, Ignoffo ritiene che la squadra abbia dato vita a una prestazione importante e che sia sulla buona strada per ottenere punti cruciali nelle prossime partite.

