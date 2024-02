Il Ragusa Calcio pareggia con la Sancataldese

Il pareggio per 0-0 del Ragusa contro la Sancataldese al Valentino Mazzola di San Cataldo è una di quelle partite difficili da valutare. Alcuni potrebbero considerarlo un punto guadagnato, altri due punti persi. La prestazione degli azzurri è stata a tratti convincente, con sprazzi di buon gioco, ma è mancata incisività sotto porta. Nonostante le situazioni potenzialmente pericolose create, la squadra non è riuscita a sbloccare il risultato, anche a causa della buona chiusura degli avversari.Il tecnico Giovanni Ignoffo ha evidenziato che la squadra si è mossa bene e avrebbe meritato di avvicinarsi di più alla zona alta della classifica con una vittoria. Tuttavia, è necessario guardare al futuro e concentrarsi sulle prossime nove partite rimanenti per cercare di ottenere il miglior posizionamento possibile. Nonostante la delusione per aver perso due punti, Ignoffo ha riconosciuto che la squadra ha risposto positivamente alle sollecitazioni e si è mostrata soddisfatto del risultato finale, considerando che non era una partita facile.Ora il Ragusa si concentrerà sulla prossima partita da disputare in casa contro un avversario difficile come l’Igea, attualmente in buona forma. Ignoffo ha sottolineato l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare questa sfida senza commettere errori.