Il Ragusa Calcio osserverà un turno di riposo dopo la rinuncia al campionato della società Lamezia

L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha annunciato che la partita prevista con la società Fc Lamezia per domenica 5 novembre non si terrà a causa della rinuncia al campionato da parte della squadra lametina. In seguito a questa situazione, la squadra di Ragusa osserverà un turno di riposo, come previsto nel nuovo calendario, per poi prepararsi alla trasferta in programma contro il San Luca domenica 12 novembre.Il presidente del club, Giacomo Puma, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a queste situazioni che possono penalizzare le altre squadre partecipanti al campionato di Serie D. Le rinunce e le variazioni nel calendario rischiano di falsare la regolarità del torneo e creano difficoltà per le squadre che lavorano seriamente e in modo programmato per la stagione.La stagione sportiva è stata caratterizzata da alcune situazioni anomale, come l’inserimento di squadre in corsa e le rinunce, e si spera che la situazione si normalizzi e che il campionato possa proseguire senza ulteriori sorprese. Il Ragusa Calcio cercherà di approfittare del turno di riposo per prepararsi al meglio per le prossime sfide.