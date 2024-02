Il Ragusa Calcio ospita il Locri

L’Asd Ragusa Calcio affronterà il Locri domani alle 14:30 presso lo stadio “Aldo Campo” di contrada Selvaggio. Il Locri è una formazione che ha subito cambiamenti significativi durante il mercato di riparazione ed è attualmente un avversario impegnativo. Dopo la recente sconfitta contro il Canicattì, gli azzurri cercano il riscatto in casa, potendo contare sul fattore campo e sul sostegno del pubblico.

L’allenatore Giovanni Ignoffo ha lavorato con la squadra nei pochi giorni a disposizione, cercando di analizzare e correggere gli errori commessi nella partita precedente. La partita contro il Locri è vista come un’opportunità per dimostrare carattere e determinazione, mantenendo alta la concentrazione in un girone competitivo in cui ogni punto è cruciale.

Ignoffo sottolinea l’importanza di essere artefici del proprio destino e di mantenere la fame di successo, consapevoli che le squadre che lottano per la salvezza faranno di tutto per ottenere punti preziosi. L’obiettivo dichiarato è continuare a concentrarsi sugli obiettivi prefissati e non sottovalutare nessun avversario, compreso il Locri che cercherà di giocarsi le proprie carte per migliorare la propria posizione in classifica.

