Il Ragusa Calcio ingaggia la punta argentina Airel Rainero

Un nuovo attaccante per l’Asd Ragusa calcio 1949. La società azzurra, infatti, comunica di avere ingaggiato il calciatore Ariel Rainero. L’esperta punta argentina, classe 1994, che la scorsa stagione ha siglato 12 reti in 25 partite con la maglia del San Luca in Serie D, ha indossato, nelle sue precedenti esperienze, le maglie di Imolese, San Luca, Al-Jahra Sc, Carabobo Fc, Vélez (Sr), Sport Belgrano, Textil Mandiyú, Aprilia, Santa Croce e Marina Ragusa totalizzando oltre 40 presenze in Serie D. Rainero è, fin da subito, a disposizione di mister Giovanni Ignoffo e del suo staff tecnico. Infatti, è stato convocato già per la partita di domani (inizio ore 14,30) in casa contro il Città di Sant’Agata.

[image: image.png]