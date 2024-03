Il Ragusa Calcio battuto al Granillo di Reggio Calabria

Il Ragusa avrebbe potuto essere più cinico e meno remissivo in alcune occasioni, soprattutto in difesa, ma ha dimostrato carattere lottando fino all’ultimo per cercare di rimettere in piedi il risultato. Tuttavia, il 3-0 finale punisce più del dovuto gli azzurri di Ignoffo, che hanno mantenuto l’equilibrio per i primi venti minuti ma hanno subito una svolta con la rete dei padroni di casa. Nella ripresa, il Ragusa ha cercato di recuperare terreno, ma il secondo gol subito ha reso difficile la rimonta. Nonostante ciò, la squadra ha continuato a provare fino alla fine, esponendosi ai pericoli avversari che hanno segnato il terzo gol nei minuti di recupero.

Secondo Ignoffo, l’unico momento di difficoltà nel primo tempo è stato il gol subito, mentre la squadra ha saputo gestire altre situazioni pericolose. Tuttavia, il Reggio Calabria ha preso il controllo del gioco mentre il Ragusa non è riuscito a rimetterlo in piedi nonostante i tentativi. Ignoffo si dice contento per l’impegno e il carattere mostrato dai giocatori, che hanno affrontato una squadra di alto livello. Tuttavia, riconosce che alcuni errori, sia in difesa che in attacco, hanno compromesso le possibilità di ottenere un risultato migliore. Ora la squadra guarda già al prossimo impegno, il derby siciliano in casa contro l’Acireale.

