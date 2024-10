Il Ragusa Calcio batte il Licata per 3-0

Il Ragusa Calcio ha conquistato la sua prima vittoria stagionale con una convincente prestazione, superando il Licata per 3-0 allo stadio Aldo Campo nella quinta giornata di campionato. La squadra ha finalmente raccolto i frutti del suo impegno, grazie ai gol di Domenico Danti, autore di una doppietta (al 24’ del primo tempo e al 12’ del secondo tempo), e di Johnson, che ha segnato al 24’ del secondo tempo. Il Ragusa ha sfiorato anche un quarto gol negli ultimi minuti di gioco.

Mister Alessandro Erra, soddisfatto del risultato, ha sottolineato l’importanza della vittoria dopo una serie di prestazioni positive ma con pochi punti all’attivo. La squadra, nonostante le difficoltà incontrate, ha mostrato maturità e determinazione. Ha elogiato i suoi giocatori per la loro voglia di vincere e ha riconosciuto il contributo cruciale degli attaccanti finalmente recuperati dagli infortuni, il che ha migliorato la prestazione complessiva.

Erra ha parlato anche dell’importanza di Danti, che, nonostante una ferita riportata durante la partita, si è dimostrato un elemento chiave per la squadra e sarà già disponibile per il prossimo allenamento. Riguardo a Johnson, l’allenatore ha evidenziato come, pur parlando lingue diverse, il linguaggio del calcio sia universale e il giovane attaccante abbia subito mostrato impegno e disponibilità.

Infine, Erra ha guardato avanti alla prossima sfida contro l’Enna, una squadra che ha avuto una giornata difficile ma che cercherà riscatto. Il tecnico ha esortato i suoi a prepararsi con impegno, umiltà e concentrazione, mantenendo lo slancio positivo della vittoria casalinga.

