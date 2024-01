Il Ragusa Calcio anticipa a domani la sfida contro il Real Casalnuovo

Il Ragusa Calcio anticiperà la partita contro il Real Casalnuovo a domani alle 15 allo stadio “Aldo Campo” di contrada Selvaggio. La partita è valida come 24esima giornata del campionato di Serie D, girone I.

Dalla squalifica rientreranno il difensore centrale Mbaye e l’attaccante Reinero. Non ci sono situazioni gravi da valutare in infermeria, ma l’attaccante Maltese, uscito con crampi dalla gara precedente ad Agrigento, è ancora affaticato. Le condizioni di Reinero saranno valutate a causa di una contusione al quadricipite.

Il tecnico azzurro Giovanni Ignoffo, anche lui al rientro dopo la squalifica, commenta la sfida contro il Real Casalnuovo, riconoscendo la qualità della squadra avversaria con giocatori come Reginaldo, Bucolo, Pezzi, Sarno, Vivacqua e giovani di valore. Ignoffo sottolinea la necessità di una super prestazione per ottenere un risultato positivo e sottolinea l’importanza di ottenere punti in casa, lavorando per continuare a crescere. Si auspica anche un maggior sostegno del pubblico e della gente locale.

Nell’incontro di andata, il Ragusa aveva vinto per 3-1 con reti di Romano, Porcaro e Khoris. Il match sarà diretto da Marco Casali della sezione Aia di Cesena, coadiuvato dagli assistenti Luca Caminati di Forlì e Alessandro Concettini di Faenza.