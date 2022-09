Il PSI appoggerà la candidatura di Nello Dipasquale. Siglata collaborazione con il Partito Democratico

Si è svolto un incontro tra una delegazione del Partito Socialista della provincia di Ragusa, guidata dal segretario provinciale Carmelo Diquattro, e una delegazione del Partito Democratico provinciale alla presenza del parlamentare regionale Nello Dipasquale. Al termine del confronto tra gli esponenti dei due partiti è stato siglato un documento programmatico che vede: il rinverdirsi dell’alleanza tra Partito Democratico e Partito Socialista Italiano nella provincia di Ragusa; viene confermato da parte del PSI ibleo l’impegno nella campagna elettorale nazionale a favore dei candidati del PD alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica; viene confermato il sostegno al candidato alla Presidenza della Regione Siciliana Caterina Chinnici (già sostenuta dal PSI alle primarie del campo progressista) ed è stato preso l’impegno di far campagna elettorale e votare all’Assemblea Regionale Siciliana il candidato del Partito Democratico Nello Dipasquale. Dal canto proprio l’on. Nello Dipasquale si è impegnato a farsi parte attiva per migliorare i rapporti fra i due Partiti nella regione e in particolare in provincia di Ragusa. Nel documento, inoltre, l’on. Dipasquale si impegna a essere interlocutore attento e vicino alle proposte e alle iniziative politiche che il PSI porterà avanti nelle comunità ragusana, promuovendo un costante e proficuo confronto con la classe dirigente dei socialisti iblei.

“Si tratta di un’alleanza programmatica concreta e fattiva – dichiara Carmelo Diquattro – che non è limitata al periodo elettorale, ma che garantisce a entrambe le parti una continua collaborazione da subito e, naturalmente, dopo il 25 settembre e da allora in avanti, sui principali temi di maggiore interesse per la comunità iblea. D’altra parte, a livello nazionale, il PSI è già insieme al PD nella stessa coalizione di centrosinistra presentando i propri candidati sotto il simbolo “PD – Italia Democratica e Progressista” e il PSI ha già dato il proprio contributo alla vittoria di Caterina Chinnici alle primarie di coalizione. Aver siglato oggi questo documento, oltre a rafforzare i rapporti già in essere – conclude Diquattro – esplicitano la nostra scelta di puntare sul candidato Nello Dipasquale quale nostro rappresentante al Parlamento siciliano”.

