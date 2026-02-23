Il presidente della Repubblica all’aeroporto di Comiso. VIDEO

Per la prima volta, un presidente della Repubblica è atterrato all’aeroporto di Comiso. Sergio Mattarella, con l’aereo presidenziale, è arrivato in mattinata all’aeroporto degli Iblei per poi proseguire in elicottero verso Niscemi, dove ha visitato i luoghi della frana. Una visita a sorpresa, quella del Presidente della Repubblica, che ha segnato questa mattina un momento di vicinanza alle famiglie e alla comunità colpita dalla frana del 25 gennaio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Il Capo dello Stato è arrivato in tarda mattinata, intorno alle 11, con un sorvolo in elicottero sulla zona interessata dall’evento che ha reso inaccessibili numerose abitazioni. La visita è stata breve ma significativa: Mattarella ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti, facendo insieme il punto sulla situazione attuale e sulle necessità della comunità.

Subito dopo, il Presidente ha lasciato Niscemi per raggiungere Palermo, sua città d’origine, dove nel pomeriggio parteciperà alla Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura al Teatro Massimo. La visita di oggi sottolinea l’attenzione dello Stato verso le aree colpite da calamità e il sostegno alle famiglie in difficoltà.

Le parole di Schifani

«La visita del Presidente Mattarella a Niscemi è una ulteriore dimostrazione della presenza delle istituzioni al fianco della popolazione di Niscemi. Ringrazio il Capo dello Stato per la sua presenza che evidenzia la vicinanza e la solidarietà del Paese nei confronti di una comunità intenzionata a reagire e a rialzarsi dopo un evento calamitoso senza precedenti». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Foto e video: Franco Assenza

