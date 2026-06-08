Il Premio Ragusani nel Mondo si rinnova: il 25 luglio l’edizione della svolta

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Dopo le celebrazioni del prestigioso traguardo dei trent’anni, il Premio Ragusani nel Mondo si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. L’appuntamento è fissato per il prossimo 25 luglio, quando andrà in scena la 31ª edizione della manifestazione che da oltre tre decenni racconta le eccellenze della provincia di Ragusa e i successi dei suoi figli nel mondo.

Sarà un’edizione che segna il passaggio verso una nuova fase del Premio, mantenendo salde le radici che ne hanno decretato il successo ma con uno sguardo sempre più orientato alla valorizzazione culturale e umana delle storie raccontate sul palco.

Il Comitato organizzativo è già al lavoro per definire i dettagli dell’evento e selezionare i nuovi protagonisti che entreranno a far parte di una galleria di premiati diventata nel tempo un autentico patrimonio collettivo del territorio ibleo. Una scelta complessa, come conferma il direttore dell’Associazione Ragusani nel Mondo, Sebastiano D’Angelo, vista la quantità e la qualità delle segnalazioni ricevute.

L’obiettivo della manifestazione sarà quello di riportare al centro il valore delle persone, privilegiando le esperienze professionali, culturali e umane di chi ha saputo distinguersi nei più diversi ambiti, spesso raggiungendo risultati di rilievo internazionale.

Una svolta che punta a superare definitivamente le logiche dello spettacolo fine a sé stesso per restituire al Premio la sua missione originaria: raccontare il talento, il merito e il legame con la terra d’origine.

In quest’ottica, la 31ª edizione potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso di rinnovamento più ampio. Tra le ipotesi al vaglio dell’Associazione vi è infatti quella di trasferire in futuro la manifestazione dalle tradizionali piazze a prestigiose sedi teatrali, una scelta che consentirebbe una migliore fruizione dei contenuti culturali e potrebbe favorire l’organizzazione di eventi itineranti nei diversi comuni della provincia.

Nonostante le inevitabili riflessioni sul futuro, il Premio continua a godere di grande prestigio e di una forte considerazione da parte della comunità ragusana, delle istituzioni e delle associazioni che negli anni ne hanno riconosciuto il valore culturale e sociale.

In trent’anni di attività, il Premio Ragusani nel Mondo ha ampliato il proprio orizzonte, passando dal racconto delle storie degli emigrati ragusani all’estero alla valorizzazione di tutte le eccellenze che rappresentano il territorio nel mondo, contribuendo a promuovere l’immagine della provincia ben oltre i confini siciliani.

L’Associazione guarda inoltre alle nuove generazioni con una serie di iniziative dedicate al tema dell’emigrazione giovanile, tra convegni, attività nelle scuole e borse di studio finalizzate a favorire una maggiore consapevolezza dei fenomeni migratori contemporanei.

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