Il posto di avvocato al Comune di Scicli. Le critiche del partito Democratico

Per la copertura del posto di avvocato alle dipendenze del Comune resosi vacante dal 1° settembre 2022, l’Amministrazione Marino ha deciso di assumere un avvocato con contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di funzionario e posizione economica cat. D, attingendo ad una graduatoria di un concorso indetto dal Comune di Comiso nel 2022.

Procedura legittima anche se un concorso motu proprio ed in house sarebbe stato auspicabile.

“Potrebbe essere una buona notizia, se solo il Comune avesse indetto un proprio concorso, con propri criteri – sottolinea in una nota il Partito Democratico – invece ha deciso di attingere ad una graduatoria di un concorso indetto dal Comune di Comiso per le posizioni non risultate vincitrici in quella sede. Risulta, quindi, assunto al Comune di Scicli un avvocato che non appartiene al Foro di Ragusa, di non lunga esperienza e non abilitato per le magistrature superiori, e che quando ha presentato domanda di assunzione al Comune di Comiso, per i criteri stabiliti da quell’Ente ed in base alle esigenze dello stesso, risultandone escluso, forse non immaginava di potere essere ‘ripescato’ a Scicli. E’ un procedimento legittimo. Ma sarebbe stato meglio che il Comune avesse indetto un proprio concorso, con criteri adeguati alle proprie esigenze, e che avrebbe consentito alla valida classe di professionisti locali di partecipare al concorso per la propria città; e magari, nel frattempo, continuare come si sta facendo da qualche anno, dal pensionamento del precedente avvocato, con incarichi fiduciari esterni e senza vincoli, piuttosto che prendere un avvocato a scatola chiusa, impegnandosi con un contratto di lavoro oneroso per l’Ente per i decenni a venire, e che non esimerà il Comune – conclude il partito di opposizione – dalla ricerca di avvocati fiduciari esterni per i procedimenti delle magistrature superiori, e quindi proprio per i procedimenti più costosi in termini di onorari, andando ulteriormente a gravare sulle casse comunali evitando il risparmio che si auspicava con l’assunzione di un legale interno”.

