Il Porto Turistico di Marina di Ragusa compie dieci anni! - Ragusa Oggi

Il Porto Turistico di Marina di Ragusa compie dieci anni!

Il Porto Turistico Marina di Ragusa compie 10 anni. E si festeggia con una festa in piazza tra cabaret e musica, con l’obiettivo di coinvolgere non soltanto i numerosi diportisti della struttura portuale ma l’intera collettività. Il porto, l’unico hub in Sicilia lungo le rotte del Mediterraneo, è un’infrastruttura che opera al servizio della nautica siciliana e da anni si è consolidato, soprattutto in estate, come luogo d’incontro per la comunità locale. In inverno, invece, sono centinaia i diportisti stranieri che provengono da ogni parte del mondo per svernare proprio a Marina di Ragusa, complice un clima favorevole e le attività che non mancano mai.

Il compleanno del porto sarà festeggiato questo giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 21.00, con un breve momento di saluti, coordinato dal giornalista Michele Nania, e con un doppio spettacolo in piazza che vedrà la straordinaria musica rockeggiante di Francois e le Coccinelle e il cabaret di Gino Astorina. Un’occasione in più per ritrovarsi al porto e ripercorrere insieme le tappe principali dalla nascita, avvenuta attraverso un progetto di finanza con fondi europei. Un’infrastruttura che è subito divenuta volano anche per parte dell’economia locale e per il comparto turistico grazie alla possibilità di accogliere imbarcazioni di media dimensione e yacht super lusso. Ma il Porto Turistico Marina di Ragusa si contraddistingue anche per le sue caratteristiche di totale sicurezza all’interno della darsena e per una serie di importanti servizi come il cantiere navale.

L’amministratore unico della società di gestione, Gaspare Castro, guarda a questo traguardo con rinnovata soddisfazione anche alla luce dei positivi risultati raggiunti con la presenza di diportisti da tutto il mondo che, nella navigazione lungo il Mediterraneo, scelgono il porto durante il proprio viaggio in mare.

“I 10 anni di attività del Porto Turistico Marina di Ragusa hanno un significato che va ben oltre quello meramente numerico – spiega l’amministratore Castro – Corrispondono infatti a un rilancio turistico ed economico della frazione balneare che in questi anni, complice una struttura moderna ed efficiente, è diventata sempre di più meta preferita per turisti, vacanzieri ma anche residenti della intera provincia di Ragusa i quali scelgono proprio Marina di Ragusa per concedersi ore di relax e divertimento nei locali della movida costiera. Il nostro porto – continua Castro – costituisce uno dei principali punti di approdo per le imbarcazioni turistiche provenienti dalla vicina isola di Malta in quanto gode di una privilegiata posizione baricentrica nel Mediterraneo, ma anche una comoda “porta” di ingresso via mare per la provincia di Ragusa e i luoghi di Montalbano. In questi anni, siamo stati con orgoglio parte attiva di una gestione virtuosa che per le ricadute sociali ed economiche che essa comporta, oggi vede l’intera provincia in festa per questa ricorrenza”.

Da due anni a guidare il team del porto c’è la direttrice Germana Lombardo: “Siamo orgogliosi di festeggiare questa tappa importante per tutta la comunità – commenta la Lombardo – il porto è infatti ormai divenuto sinonimo di accoglienza, non solo per i diportisti, ma per tutta la collettività, grazie anche ai vari eventi che vengono organizzati e che servono ad allietare la permanenza di chi vive il porto. Negli ultimi anni – prosegue la direttrice Lombardo – ospitiamo sempre più eventi importanti legati al mondo della vela e prestiamo particolare attenzione ai giovani che vogliono avvicinarsi agli sport acquatici, che fanno del nostro porto un punto di riferimento nel mondo sportivo”.

E a proposito di eventi, il Porto Turistico Marina di Ragusa vivrà un calendario di eventi da non perdere, alcuni dei quali in collaborazione con il Comune di Ragusa.

Si è già iniziati con lo sport con la Gara podistica di corsa su strada, 1° Memorial “Pippo Tumino”, dello scorso 30 giugno, e con il Maserati Levante Trofeo, a cura del Gruppo Scar di qualche giorno fa. E ancora: con il Fitness in Terrazza a cura del Vitality e del Gruppo Scar (2 agosto – ore 18.00); e con il Campionato Italiano Offshore, Campionato Europeo Endurance, Categoria 5000 – Endurance (dal 4 al 6 ottobre).

Danza e tanto spettacolo per la quinta edizione di DanzArt Festival, dal 20 al 27 luglio, che per la prima volta sceglie il Porto ibleo come location memorabile di una lunga settimana di eventi.

Particolare attenzione alla cultura poi, con la rassegna letteraria Porto un libro, a cura del Mosac, che ogni giovedì dal 25 luglio al 22 agosto, alle ore 19.30, ospiterà la presentazione di un libro alla luce del tramonto sul mare. Ma anche arte, con Marina in Arte, una mostra ed estemporanea d’arte del Moica Ragusa (3 – 10 agosto). Bellezza in passerella per il 4 agosto con la finale regionale di Miss Reginetta d’Estate.

Attesa per la presentazione del documentario Ragusa l’isola nell’isola, diretto da Antonio Centomani, in programma domenica 24 agosto alle ore 21.30, con madrina d’eccezione la bellissima e bravissima Maria Grazia Cucinotta.

Gli eventi vivranno uno dei momenti centrali a Ferragosto con i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo, con la tradizionale e sempre emozionante processione in mare della statua della Madonna, accompagnata in processione da tantissime altre imbarcazioni. Il 18 agosto arriva invece il premio canoro Cristina Guastella con ospite il maestro Beppe Vessicchio.

La bellezza del Porto si presta a diventare naturale scenario spettacolare di sfilate di alta moda, dedicate agli abiti da sposa e da cerimonia: ben due in programma questa estate, a firmarle Dimmidisì atelier, il 31 agosto alle ore 22.00, e Rainbow Atelier sposa, il 21 settembre alle ore 21.30.

E sempre il 21 settembre chiude la bella stagione l’ormai tradizionale festa dell’Addio all’Estate con concerti e tanto altro dalle 20.00 in poi, per poi terminare con gli attesissimi e sempre scenografici fuochi d’artificio che si specchiano sul mare. Insomma, una lunga estate tutta da vivere al Porto Turistico Marina di Ragusa.