Il pomeriggio nero dei social: Facebook e Instagram down per almeno due ore, migliaia di segnalazioni

Nel pomeriggio di oggi, 5 marzo si sono verificati problemi di accesso a Facebook e Instagram, due delle principali piattaforme social gestite da Meta.

Molti utenti hanno segnalato di non essere più riusciti ad accedere alle proprie pagine social. Tentando di entrare sia tramite il browser che tramite l’applicazione, hanno riscontrato difficoltà nel caricare le schermate, visualizzando invece una pagina bianca. Centinaia di migliaia di persone si sono rivolte a Twitter per riportare i malfunzionamenti dei prodotti di Meta in vari Paesi del mondo. Dopo circa due ore, sono stati riportati segnali di ripresa delle piattaforme.

I DISSERVIZI

Su Downdetector.com, il sito che monitora i disservizi delle piattaforme social, si è registrato un picco di segnalazioni a partire dalle 16. Secondo Netblocks, ci sono stati disservizi anche su Messenger, con utenti che hanno segnalato interruzioni in più Paesi.

Per quanto riguarda Facebook, sia il sito che l’applicazione hanno mostrato problemi di disconnessione automatica dell’utente durante il tentativo di accesso. Alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio di errore che indicava “la password che hai inserito non è corretta” anche se era corretta, oppure “Si è verificato un errore imprevisto, prova a effettuare nuovamente l’accesso”.

Per quanto riguarda Instagram, molti utenti hanno riscontrato difficoltà nel caricare il feed e nel visualizzare le storie. Anche in questo caso, è stata segnalata una schermata di errore all’interno dell’app o della versione desktop.

Un numero inferiore di utenti ha segnalato anche problemi legati all’applicazione Threads, con difficoltà di accesso sia sull’app che sul sito web.

