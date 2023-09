Il polivalente di Donnalucata al palo. Il consigliere del Pd Caterina Riccotti ne chiede l’apertura

Nuovo di zecca, realizzato con i fondi della misura “Io gioco legale” che hanno portato al Comune di Scicli la somma di 500 mila euro, costruito da anni, in via Rapallo a monte di Donnalucata, se ne attende l’apertura al servizio delle società sportive della borgata e di Scicli stessa. E’ questo il quadro che accompagna un’opera incompiuta, caratterizzata dalla copertura tensostatica, nella sua fruizione.

A chiedere che venga aperta è la consigliera comunale Caterina Riccotti con un passato di vice sindaco nella giunta dell’ex sindaco Enzo Giannone.

“Il destino della struttura polivalente sorta a Donnalucata non lo conosciamo. Non è ancora fruibile a causa della mancanza della esecuzione delle opere di urbanizzazione – afferma la Riccotti – la situazione assume fra l’altro dei contorni peraltro grotteschi considerato che la progettualità della struttura nasce proprio dal governo che vedeva come Assessore ai lavori pubblici proprio il geometra Enzo Giannone, attuale Assessore ai lavori pubblici, e lo stesso silenzio appare ancora più pesante da parte dell’Assessore allo sport e borgate, Giuseppe Puglisi, che tanti proclami in campagna elettorale ha fatto sull’efficientamento delle strutture. E’ evidente che la cittadinanza, per tramite della sua rappresentanza istituzionale, ha il diritto di conoscere lo stato dell’arte dell’opera, che è stata legata, in maniera del tutto incomprensibile, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di un privato che ha sottoscritto una convenzione con l’ente e quindi alla realizzazione di un complesso residenziale, ancor più oggi che la struttura è stata utilizzata nel periodo estivo, non si comprende con quali autorizzazioni”. La struttura aprì le sue porte, in sordina, ai tempi dell’ex sindacatura di Enzo Giannone con una stage durato alcuni giorni di una società di judo. Poi tutto si è fermato. Nell’attesa di nuove opere, interamente tutte all’esterno.